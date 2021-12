Euroopa filmiauhindade pidulik gala jääb koroonahirmus pidamata

Juba varasemalt vaid nominentide ja võitjate osalemise peale taandatud gala otsustati nüüd viia täielikult veebi, vahendab Variety . «Meie eesmärk on minimeerida kõik ohud, mis võiksid osalejatele reisimise ja osalemisega kaasneda,» põhjendas auhinna korraldusmeeskond.

«Hetkeseisuga oleme otsustanud, et Euroopa filmiauhinnad toimuvad täielikult hübriidkujul – see tähendab, et nominendid ja võitjad liituvad sündmusega üle digitaalsete platvormide ja videosilla,» seisab pöördumises. Galat otseülekandena ei toimu ning auhindade jagamine läheb eetrisse salvestatud kujul.