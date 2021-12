GALERII ⟩ PÖFFi aukülalistele istutati Paljassaarde isiklikud puud

Paljassaarele rajatava pargi asukohta said nimelised puud grand prix' võitnud filmi «Armas Thomas» lavastaja Andreas Kleinert , filmi «Pulmapäev» eest parimaks režissööriks nimetatud poolakas Wojciech Smarzowski , PÖFFi filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event aukülaline ning ennast Hollywoodi ja Islandi vahel jagav režissöör Baltasar Kormákur , PÖFFil põhivõistlusprogrammi žürii tööd juhtinud Euroopa Filmiakadeemia esimees Mike Downey ning filmitööstuse juhtivate suhtekorraldusagentuuride hulka kuuluva DDA juht Dennis Davidson , kes annab PÖFFil välja auhinda DDA Spotlight.

Kleinerti ja Wojciech Smarzowski puuks on tulevases pargis Sahhalini kirsipuu, Baltasar Kormákuri puuks õunapuu «Suislepp», Dennis Davidsoni puuks halapaju ja Mike Downey puuks Himaalaja kask.

«See on parim auhind – midagi täiesti unikaalset,» ütles Andreas Kleinert.

1,5 hektari suurune avalik park rajatakse lähiaastatel koostöös Tallinna linna ja filmilinnakuga. See on pühendatud inimestele, kes on andnud olulise panuse filmikunsti ja PÖFFi arengusse.