TREILER ⟩ Soomlased väntasid Nokia mobiilide sünnist põnevusseriaali

Sarja keskmes on 90ndatel maailma juhtivaks mobiilitootjaks tõusnud Soome ettevõtte otsus keskenduda kummikute tootmise asemel «inimeste ühendamisele», nagu ütleb Nokia kuulus reklaamlause. Nokia tähelennust sai kogu Soome Vabariigi edulugu, ent vähe on teada selle kohta, millised mahhinatsioonid käisid suletud uste taga. Kuueosaline seriaal, mis algselt oli plaanitud filmina, võtabki ühe peamise teemana fookusesse Nokia kohtuasja Motorolaga ning ka sarja kesksed tegelased on noored juristid, kes asjasse olid segatud.