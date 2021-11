FOTOD ⟩ «Kolm naist karavanis» ohtlik retk Islandil: päästsime mitme turisti elu

«Päevavalgust on vähe ja koguaeg on kiire, sest eesmärk on Islandile ring peale teha ja parimad kohad ära näha. Valget aega on reisi alguses 6,5 tundi, aga lõpuks vaid 5 tundi ehk siis sõna otseses mõttes aeg pudeneb käest,» muljetab Carola Madis. «Oleme siiani kogenud juba ka selle aasta kõige külmemat ilma, tuisku, horisontaalset vihma ja tormituuli, aga on vedanud ka päikesepaistega,» loetleb ta Islandi ilma tujusid.

Võrreldes saate esimese hooajaga, kus rännati ringi suvisel Saksamaal, on tema sõnul karavaniolme märkimisväärselt raskendatud. «Kui arvasime, et eelmine kord olime kõik juba selgeks saanud, siis karavan üllatab taas. Lisaks on ilmastikuolud väga muutuvad. Tavapärane on ka see, et teed suletakse kehva ilma tõttu ja inimesed jäävad lõksu sinna, kusiganes nad parasjagu on,» selgitas Madis.

Kui eelmine kord oli probleeme sellega, et karavaniplatsid olid täis ja ruumi nappis, siis seekord on Eesti naiste seltskond Carola Madise sõnul enam-vähem ainsad hulljulged, kes ilmastikku trotsides talvel karavaniga Islandil ringi reisivad: «Island võib olla päris ohtlik koht, kui ennast oludega kurssi ei vii. Paari nädala eest kaotas siin üks naine ettevaatamatusest oma elu. Oleme ka ise juhuslikult päästnud mitme turisti elu surmavatest lainetest ja kaljuservast alla libisemisest.»

Kui eelmisel hooajal reisis koos Carola Madise ja Eeva Essega suvisele Baierimaale kaasa telenägu Kethi Uibomägi, siis sel korral on kolmandaks reisiselliks muusik ja näitleja Kristel Aaslaid. «Kristeliga on super reisida! Kusjuures, ta on just samal ajal, kui seda kirja kirjutan, roolis. Ta on ka juba esimesed suuremad olmeülesanded edukalt läbi viinud. Kristel palub öelda, et ta on teiste reisisellidega väga rahul ja väga tänulik, et sai kaasa tulla,» vahendab Carola Madis.