PÖFFi veebikino toob festivali võidufilmid koju kätte

Festivali grand prix: «Armas Thomas»

Sakslase Andreas Kleinerti film Ida-Saksamaa rebellist kirjanikust Thomas Braschist on kummardus kunstile ja mässumeelsusele, mis mõjub nagu sõõm värsket õhku meie poliitiliselt korrektsel ajastul.

Parim operaatoritöö: «Ütle, kes on sinu sõbrad»

Uimastikaupleja Yilmaz on oma kuulsate klientide seas popp poiss, ehk isegi sõber, nagu ta ise arvab. Kui tema ladu aga tühjaks saab, pöörduvad «sõbrad» temast ära ja armastuse järele janunev Yilmaz üritab teha kõik, et neid tagasi võita. Emre Erdoğdu film on üks tänavusi parimaid Türgi linateoseid.