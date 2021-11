Just Filmi festivali peaauhind läks Belgiasse

Grand prix' pälvinud filmi lavastas Laurene Wandel. «Oluline lugu, mida jutustatakse meisterlikult ja väga erilisel viisil lapse vaatenurgast. Karm, aga haarav, laste suurepäraste osatäitmistega,» põhjendas kõrget tunnustust festivali žürii, kuhu kuulusid Stefano Cipani (Itaalia), Julia Jarl (Rootsi) ja Rasmus Merivoo (Eesti).

Film räägib 7-aastasest Norast ja tema vanemast vennast Abelist. Suvi on läbi ja kooli minnes on mõlemad silmitsi uue olukorraga. Kodus valitsenud harmooniast tõugatakse nad uude reaalsesse, kus vaid tugevamad jäävad ellu ja igaüks võitleb enda koha eest sotsiaalses grupis. Mida teha, kui sinu vanemat venda kiusatakse ja ta ei astu enda eest välja? Väike, aga südikas Nora ei saa jääda lihtsalt kõrvaltvaatajaks. Nende rollid vahetuvad ja pesamuna Nora on sunnitud astuma täiskasvanu rolli, milleks ükski laps ei peaks nii varakult valmis olema.

Just Filmi raames toimus tänavu kolm Euroopa, kolm rahvusvahelist ja neli maailma esilinastust. Üks maailma esilinastustest oli noore Eesti režissööri Meel Paliale film «Kiik, kirves ja igavese armastuse puu», mis võeti publiku poolt palavalt vastu.

Just Filmil tuli kokku näitamisele 52 täispikka, 5 lühifilmi mudilastele ning kaks lühifilmide eriprogrammi: KOOLITANTS@Just, mille raames linastus 11 noorte osalusel valminud lühifilmi ning #noorfilmitegija, mille raames linastus 13 Eesti koolinoorte tehtud lühifilmi.

Festivali programmi ilmestasid filmid üle kogu maailma, sh ka Argentiina, Boliivia, Iisraeli, Colombia ja India filmid.

«Oleme ääretult rõõmsad, et vaatamata ebakindlatele aegadele õnnestus meil festivali kinosaalides korraldada, viies läbi ka Just Filmi rahvusvahelised võistlusprogrammid ning säilitades filmiprogrammi kõrget kunstilist taset. Eriti õnnelikuks teeb see, et tänavu olid meil esmakordselt programmis ka Eesti koolinoorte endi tehtud filmid. Oli äärmiselt huvitav näha noorte mõtteid, emotsioone ja maailmapilti suurel ekraanil. Soovin tänada kogu PÖFFi ning Just Filmi meeskonda! Ning eriline tänu ja kummardus läheb loomulikult meie publikule. Kohtume 2022. aasta novembris,» ütles Just Filmi festivali juht Heleen Sutt.

Just Filmi festival kinodes on tänaseks lõppenud. PÖFFi parimaid palasid saab vaadata kuni 19. detsembrini PÖFFi veebikinos. Just Filmi võidufilmidest on veebikinos võimalik näha noortežürii parima filmi auhinna saanud «Vanad head ajad» (Poola 2021).