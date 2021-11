ÜLESKUTSE ⟩ Keili Sükijainen tõttab «Jõulusooviga» appi rahalistes raskustes peredele

Läbi sügishooaja on Keili Sükijainen oma saatega «Südamesoov» toonud inimeste ellu rõõmu, lahendanud muresid või pakkunud ainulaadseid elamusi. Jõulude ajal soovib ta astuda aga sammu edasi: saate eesmärk on pakkuda abi nendele peredele, kus kasvab lapsi, kelle terveks saamine on jäänud kallihinnalise ravimi taha või kelle elukvaliteedi parandamine vajab lisavahendeid.

«Teinekord jääb mõne mure leevendamine just raha taha. Pühadeaeg on läbi aastate näidanud Eesti rahva suurt ja heldet südant. Üheskoos panustades saame muuta endast nõrgemate elu paremaks – selleks ongi «Jõulusoov» käima lükatud,» ütleb saatejuht Keili Sükijainen. «Kutsun üles märkama ebaõiglasesse olukorda sattunud inimesi ning neist teada andma. Jõulusoovi saate eesmärk on üheskoos tulla kokku ning näidata, et ükski mure ei ole liiga suur ning alati leidub lahendus,» lisab saatejuht.