KINOKRÜPT ⟩ Kumba mäletad sina? Mr. Bean keeras kalkuni kihva kahte moodi

Nii mõneski vaatajas võib see tekitada segadust ning seda põhjusega: kõnealusest stseenist sündis kaks versiooni, millest üks pandi USAs ja teine Suurbritannias kinolevisse lastud filmi. Erinevus tulenes Rowan Atkinsoni sõnul proosalisest faktist, et filmi testpublik reageeris materjalile erinevalt ning nii sündis otsus kalkunistseen USA ja Euroopa publiku jaoks kahte moodi välja mängida. Teises versioonis, mis läks ka briti publiku ette, toppis Mr. Bean kalkuni endale mitte pähe, vaid hoopis mikrolaineahju, kus see plahvatas.

Inglise kinopubliku ette jõudnud stseenis on lisaks mitu nüanssi, mis ilmselt filmitegijate arvates sealse vaataja naerusoont rohkem kõditas – näiteks pakub Mr. Bean külalistele suupisteks sibulat ning pearoana pakub esiotsa välja viinereid. Ka võib stseenist leida viite Mr. Beani seriaalile: vastuseks küsimusele, kas too on kunagi kalkunit küpsetanud, vastab Mr. Bean kavalalt, et on küll. Kuidas see lõppes, teadis briti publik hästi: kalkun peas. Nimelt oli ameeriklaste versioonis nähtud jant Atkinsoni kodumaal juba vana nali, sest peadpidi jäi Mr. Bean kalkunisse kinni juba 1992. aasta pühade ajal.