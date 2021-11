Meelis Lao ja Merilyn Nau «ESSE» saates: kas armastus käib rahakoti kaudu?

Raha paneb liikuma nii rattad kui ka debateerijate sõna-pingpongi: saates saavad ajakirjanik Eeva Esse külalistena sõna «kullakaevandamise» spetsialist ja sisulooja Merylin Nau, värvika taustaga ärimees Meelis Lao, hõbekõri ja tiktokker Artjom Savitski ning ilusüstide kuninganna Marju Karin. Oma kogemusi rahalisest lähisuhtevägivallast jagab Heidy Heinla.

Sisulooja Merilyn Nau ei ole saladust teinud sellest, et soovib suhteid vaid varakate meestega. «Üldjuhul rahakott näitab sinu ambitsioone,» põhjendab ta saates oma arusaama. «Kui sa oled rikas ja edukas, siis sa paratamatult pead kahtlustama kogu aeg, miks ta minuga suhtleb,» kurdab seevastu varakas Meelis Lao. Samas toetab ta Nau ideed: «Kui mees ütleb, et teda ei huvita ilusad naised, siis ta valetab. Kui naine ausalt ütleb, et jah, mul on välimus ja ma tahan edukat meest enda kõrvale – siis kellel peaks olema mingit ütlemist siin?»

Ilukliiniku omanik Marju Karin on seevastu alati oma meestest rohkem teeninud ega vaja meest, kes 9st 5ni rabaks, et talle «mõne kopika või gutšimutšisid» tuua: «Need ma jaksan endale ikka ise osta.»

Kas ajad on muutunud nii palju, et nüüd võiksid romantilised noormehed leida endale varaka naise, kes näiteks nende loometeed toetaks? Artjom Savitski, kes on sageli soostereotüüpide üle nalja teinud, leiab, et tema siiski varakat naist ei otsiks. «Ma ei suudaks olla kellegagi koos sellepärast, et mul on lihtsalt hea ja mugav.»

Saates astub üles ka lähisuhtevägivalla nõustaja Heidy Heinla, kes sai ise tunda majanduslikku vägivalda. «On inimesi, kes on valmis milleks iganes, ka alandusteks ka peksmiseks, peaasi, et ta elaks jõuka mehega koos.» Heidy hoiatab, et nn «suhkruvanemluse» ja «suhkrubeebi» suhetesse on mingit sorti vägivald üldjuhul juba sisse kirjutatud.

Uuring: kes peaks leiva lauale tooma? «ESSE» tellitud Norstati uuringus küsiti Eesti inimestelt, kes peaks vastutama pere ülalpidamise eest – kas mees või naine? Valdav enamus leiab, et vastutus peaks jagunema võrdselt. 16% vastanutest leidis, et pere ülalpidamine on mehe kohus (22% meestest ja 10% naistest). 1% ootab pere ülalpidamist ennekõike naiselt (0% meestest ja 2% naistest).