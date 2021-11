PÖFFi päeva pärlid: Poola pulmapohmell ja Leedu leinahuumor

«Tänane filmiprogramm ronib pingeredeli ladvaastmetel ega anna võimalust igavuspuhangutel vaatajat filmimaailmast lahti rebida. Siia valimisse on koondunud raputavad põnevikud, mille haaravus on viimase vindini peenhäälestatud ning paras annus komöödiat, mis on sama must nagu värskelt teiste ees pestud pesu. Teemade haare ulatub ka täna PÖFFile omaselt müstilisest veresaunast kuni eksinud kiisupojani — puudust ei tule ja lahjaks ei jää, valik on sinu,» tutvustab festival päeva programmi.

Esmakordselt Läti-Poola koostöös valminud filmis viib visa režissöör vaataja tantsima armastuse ja vihkamisega, paljastades teravalt manipulatsiooni koledust ja meenutades meile ebameeldivaid ajaloolisi kuritegusid. Poolakast suurmeister ei karda valusalt kriipivas ja kiiretempolises draamas välja tuua ebamugavat tõde ja uurida inimlikke patte, mis ei vaja tõlget. Ees on ootamas tõeliselt jõhker pulmapohmell.

Suure tõenäosusega tuleb igal inimesel enne iseenda surma korraldada kellegi teise matus. See on kõike muud kui lihtne ülesanne. Lisaks lõikavale leinale toob suremine kaasa ridamisi ülesandeid. Sellise väljakutse virvarri on sattunud filmi peategelane Dovile, kel tuleb ootamatult matta oma isa. Tema täiusliku matuse korraldamise teekond kulgeb paraku aga üle kivide ja kändude, saatjateks peaasjalikult must huumor ühes väsimatu situatsioonikoomikaga.

Leedu kino kogub rahvusvaheliselt tuntust. Tänu Veneetsias saadud auhinnale on uue põlvkonna esilekerkimisel režissöör Laurynas Bareišal selles eriline roll. Pauliuse noorem vend rööviti, vägistati ja tapeti neli aastat tagasi. Kurjategija on süüdi mõistetud. Kuid Pauliusel on soov käia läbi surnud venna teekond linnakeses, kus mõrv aset leidis. Ta kutsub endaga kaasa Indre, venna kunagise sõbratari, ning vaataja ees rullub lahti omanäoline detektiivilugu.