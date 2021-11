Ärimehed lõid filmifondi: nelja aastaga saab toetust 15 Eesti linateost

«Meid huvitavad ambitsioonikad ja loovalt põnevad filmiprojektid, mille tegijatel on tahe ja võimekus koduriigist välja murda ning kõnetada vaatajat üle maailma,» ütles fondi asutaja ja partner Rain Rannu . «Eesmärk on anda oma väike panus, et Eesti film jõuaks kaugemale.»

Tallifornia Film Fundi asutajaks on ettevõtja Rain Rannu, kes on asutanud maksefirma Fortumo, on investorina riskikapitalifondi Superangel partner ning filmitegijana filmi «Ükssarvik» stsenarist ja režissöör ning on koos Tõnu Hiielaidiga produktsioonifirma Tallifornia asutaja.