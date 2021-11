PÖFFi päeva pärlid: ekraanile jõuab Cannes'is ajalugu teinud «Kupee nr 6»

Tunnustatud Soome režissööri Juho Kuosmaneni Eesti stsenaristide Andris Feldmanise ja Livia Ulmaniga kahasse kirjutatud «Kupee nr 6» viib vaataja südamlikule teekonnale läbi trööstitu talvise 90ndate Venemaa. Moskva ülikooli tudeng Laura (Seidi Haarla) pageb oma ummikusse jooksnud suhte eest rongiga Murmanskisse, et viia täide ammune unistus. Puupüsti täis rongis peab ta jagama kupeed lihtsa kaevuri Ljohaga (Juri Borissov). Laura ettekujutus reisist kui rahulikust eneseotsingust puruneb juba esimesel õhtul, mil tahumatu kupeekaaslane end purju joob. Konfliktist pole pääsu, ent peagi avastavad kupee number kuus asukad, et on oma üksilduses sarnasemad kui nad oleksid arvata osanud. Mõrkja huumoriga vürtsitatud kohtumine polaarjoone taha suunduvas rongis muudab nende mõlema maailmu jäädavalt.