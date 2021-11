TREILER ⟩ «Ozarki» staar mängib Netflixi sarjas kurikuulsat võltspärijannat

Täna 30-aastane Anna Sorokina on Saksa päritolu Venemaal sündinud naine, kes saatis ajavahemikus 2013 kuni 2017 korda pika rea kelmusi, tüssates nii pankasid, hotelle kui ka jõukaid tuttavaid uskuma, et ta on püstirikas pärijanna, kel on kümnetesse miljonitesse ulatuv varandus.