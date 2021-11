GALERII ⟩ Vaata, kes nägid esimeste seas Eestis filmitud Serbia krimisarja

2018. aastal esilinastunud «Besa» on Serbia populaarseim telesari, mille esimene hooaeg kogus Aadria mere piirkonnas miljoneid vaatajaid. Teleseriaali teise hooaja võtmetegevused filmiti sel suvel Eestis. Kokku filmiti sarja enam kui 200 paigas kaheksas riigis.

«Besa» esimeses hooajas kaotas traagilises õnnetuses tütre kurikuulus maffiaboss, kes nõuab kättemaksu. Kui tavaline pereisa satub autoõnnetusse, mis tapab narkoparuni tütre, on ainus väljapääs hakata ka ise tapjaks. See, mis kahte meest seob, on «besa», mis tähendab Kagu-Euroopa kultuuris au panti, lubaduse täitmist ja ausõna.