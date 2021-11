SAATELÕIK ⟩ Tundeline hetk «Südamesoovis»: nüüd pean veel 50 aastat talu edasi

Järvamaal Kahalas elab seitsme lapse isa Peeter (55), keda kohalikud teavad kui maadlustreenerit, jõuluvana ja TikToki-staar Burgerimeest. Ennekõike on Peeter aga suure südamega heategija. Mees, kes annab lastele kolm korda nädalas Võhmas tasuta maadlustrenne (tema kaasabil on maadlusmatil sirgunud suisa mitu Eesti meistrit!), korraldab spordipäevi, viib jõuluvanana lastele kingitusi ning on kõige selle juures tragi isa ning vanaisa. Kõike seda teeb Peeter hea sõna või äärmisel juhul kommipaki eest.

Peeter on alati pidanud oluliseks sporti ning aktiivset eluviisi. Tema enda maadluskarjäärile tegi aga kindla lõpu raske avarii – õigupoolest pööras õnnetus kogu tema elu pea peale. Läbi tuli elada mitu ränka operatsiooni, kummitas oht jalast ilma jääda ning taastumine oli pikk ja vaevarikas. Füüsiliselt valust enam tegi Peetrile aga haiget see, et tema lonkamist hakati naerma ja mõnitama ning lootus tööd saada kahanes pea olematuks.

Läbielatu ei murdnud Peetrit, vaid ta otsustas omal käel maailma paremaks kohaks muuta. Just selle nimel annab ta lastele maadlustrenne täiesti tasuta, et ühelgi sportida ning treenida soovival lapsel ei jääks see koduste võimaluste tõttu tegemata. Peetri südamesoovgi on väga tema nägu ning seotud raske töö ning teiste aitamisega.