Tere tulemast tagasi Eestisse! Kuidas festival meeldib?

See on päris hea! Ma poleks elu sees arvanud, et üldse Eestisse satun, aga saatus tõi mind siia. Veetsime Eestis imelise suve ja nüüd, kolm kuud hiljem, olen tagasi. Eesti on meie vastu väga lahke olnud, ka võtete ajal. Kõik, mida tahtsime, saime 100 protsenti ja enamgi veel. Näitlejad, meeskond, asukohad. Oleme väga tänulikud, et saame ka oma esilinastuse siin korraldada. Minu suur lugupidamine PÖFFi suunal – see on väga hea, vaikne ja täpne filmifestival. Meil on küll palju tegemist, kuid ennekõike naudime seltskonda. Paljud siinsed inimesed on meile juba nagu pereks saanud.