Eilse saate võitis uudis Kanaari saartel asuvatest Maspalomase liivadüünidest, mis on inimtegevuse tõttu ohtu sattunud. «Kuidas on võimalik liivadüün puruks seksida?» ei suutnud Niinemets uskuda ning märkis, et tema enam perega sinna saartele ei kipu. Peeter Oja märkis, et tema on ammustel 90ndatel isegi sealkandis käinud, kuid orgiat polevat näinud.