GALERII ⟩ Salma Hayek sai Hollywoodi kuulsuste alleele oma tähe

Ta meenutas oma kõnes, et olid ajad, mil filmistuudiod ütlesid talle otse välja, et tal oleks targem tagasi Mehhikosse minna ja seebikates edasi mängima, kuid südikas noor näitlejanna ei andnud alla ning jäi Los Angelesse oma unistust täide viima. Linna peatänavaga seoses meenutas ta üht hirmutavat öist hetke varastel 90ndatel, kui talle seal tundmatu mees noaga kallale ähvardas tulla. «Iga kord, kui olen siin Hollywoodi bulevardil, tuleb see mulle meelde. Kui tol ööl koju jõudsin, mõtlesin tõsiselt, et mida ma siin linnas ometi teen. Keegi ei taha mind siia ja mind oleks äärepealt maha löödud,» rääkis Hayek.