TREILER ⟩ «Downton Abbey» looja uus sari viib kullatud ajastu New Yorki

«Uues maailmas on kanda kinnitamas uus ajastu. «Kullatud ajastu» tegevus algab 1882. aastal, kui noor Marian Brookkolib oma isa surma järel Pennsylvaniast New Yorki, et asuda elama oma rikastest pärijannadest tädide juurde. Kas Marian asub tallama talle ühiskonnas ette määratud rada või asub ta ise oma saatust sepistama?» seisab sarja tutvustuses.