PÖFFi päeva pärlid: ekraanile jõuab kaks uhiuut Eesti koostööfilmi

«Otse Veneetsia maailmaesilinastuselt tuleb stiilne õppetund kujuteldavast Venemaa ajaloost, tehes kummardusi sellistele filmidele nagu «Jälitatav», «Riigi vaenlane», «Püüa kinni, kui suudad» ja «Bourne». Viirastuslik, põnev ja groteskne vaatemäng läbi geniaalse Eesti operaatori Mart Tanieli kaamerasilma, toeks valgusmeister Taivo Tenso ja helirežissöör Matis Rei.

Leningrad, 1938. Armutu piinaja ja timukas Fjodor Volkonogov oli enne otsustavaid ühiskonnamuudatusi Stalini NKVD ustav tööriist, nüüd peab karistuspealik aga põgenema ja varjuma südantpurustavate reetmiste ja möödapääsmatu kõrvaldamise eest. Ta otsib lunastust ja andestust, et kindlustada endale koht teispoolses paradiisis ja põgeneda puhastustule eest. Tema peamine vastane, raskelt haavata saanud Golovnja on aga võtnud nõuks mitte peatuda enne, kui Volkonogov on igaveseks vaikima sunnitud. Musta huumoriga vürtsitatud tagaajamine paljastab paradoksaalsel moel, kuidas Venemaa kultuuriministeerium nõustus rahastama ülbet ja farsilikku kassi-hiire mängu, mis tuletab meelde valitsuse jõhkraid kuritegusid ja omaenda tagakiusatud ohvitseride veriseid karistamisi pärast ootamatult ärganud südikust.

Kiirelt tõusev Venemaa imelaps Juri Borissov (astub üles teiseski Eesti kaastoodetud ja PÖFFil linastuvas filmis «Kupee nr 6» – toim.) on mees, kes taas kõiki üllatab, kuid tal pole seni õnnestunud oma vapustava näitlejatöö eest auhinda saada. Kolmandas kahasse tehtud mängufilmis tögab Vene režissööritandem nutikalt Nõukogude patriotismi absurdsust adrenaliinirohkete action-kaadrite ja üleloomulike unenäoliste fantaasiatega, mis on sügavalt mõjutatud kirjanduslikest aaretest. Film, mis väärib kindlasti korduvat ülevaatamist,» kirjutab filmi kohta PÖFFi programmikoostaja Edvinas Pukšta.

«Veel 5 aastat tagasi ei osanud keegi oodata, et ühtäkki oleme sunnitud oma elupaigas isolatsioonis olema. Et tänavatel sõidavad politseinikud, kes karjuvad ruuporisse, et me püsiks kodus. Et linnatänavad vaikivad. Et meie suhted pannakse proovile lihtsalt tõsiasjaga, et oleme 24 tundi ööpäevas koos. Et inimesed laulavad akendel, soovides tunda ennast vähem üksikuna. Me kõik kogesime midagi ja midagi meis muutus – kas valulise murdumise või hoopis leppimise kaudu. «Räägi ära» meeskond andis inimestele võimaluse enda kogemusi jagada. Avati rahvusvahelised telefoniliinid, kuhu inimesed said oma mõtteid, unistusi, tundeid ja kogemusi talletada. 22 filmitegijat 15 riigist koondasid loomingulised jõud ja nii jõudis kinolinale visuaal-filosoofiline dokumentaalfilm elust isolatsioonis,» kirjutab PÖFFi programmikoostaja Doris Lall. Filmi autor ja režissöör on Marta Pulk.

PÖFFi pühapäev mässab elumere laineharjadel

«Tänase programmi kangelastest ei nõustu keegi sellega, et targem annab järele. Siin on ootamas söakalt enda veendumustele kindlaks jäävad ning nende eest lõpuni välja võitlevad tegelased, kelle lahinguväljad ulatuvad Wall Streeti õhulossidest kuni Nõukogude Liidu lämbete võimukoridorideni. Neid filme iseloomustab läbivalt kandev põnevus, mis on leidnud oma isikupärase hääle ja dramaturgilise võtme ning tekitab paratamatult küsimuse, et kuidas on üldse võimalik selliste asjade peale tulla? Kuivõrd tänaste filmitegijate geniaalsuse algallikateni ei õnnestu lõpuni välja jõuda, saab täies hiilguses nautida nende loomeprotsesside tõeliselt originaalseid tulemusi,» tutvustab festival päeva programmi.

