TREILER ⟩ Vaata, milline romanika Emilyt jõulude eel Pariisis ees ootab

Telegeenius Darren Stari («Beverly Hills 90210», «Seks ja linn») loodud sarja on nimetatud ambient-televisiooniks: niisuguseks vaatamiselamuseks, kus on rõhk mitte niivõrd sisul, kuivõrd meeleolul, mida see suudab tekitada. Elukauge ja fantaasiasegune uue põlvkonna seriaal kujutab n-ö moodsat «Seksi ja linna» Carrie't (Lily Collins), kelle komandeering Pariisi kujuneb tõeliseks Instagrami-muinasjutuks. Netflixi publikule meeldis seriaali esimene hooaeg hirmsasti ning sari püsis pikalt ka platvormi Eesti esikümnes. Värskeid osi saab vaatama hakata 22. detsembril.