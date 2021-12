FILMISTSEEN ⟩ Nutta või naerda? Netflixi vallutanud komöödia irvitab jõuluromantika üle

Miski selles filmis võlub publikut, kriitikuid aga mitte: Rotten Tomatoes portaalis on filmi hinne lausa 93%, samas kui asjatundjate hinnang küündib vaevu 50ni. «Ameerika romantilistest komöödiatest on saanud zombi-žanr,» tulistab IndieWire'i kriitik filmi pihta. Nii mõnigi tunnistab, et «Love Hard» on täpselt see, mida žanr ette näeb – ei rohkem ega vähem.

Filmi vaadates on selge, et enamat see olla ei üritagi, vaid püüab omal äraspidisel moel pigem olla eneseirooniline. Küsimus «kas on või ei ole?» on ka kogu filmist läbi jooksev eksistentsiaalne küsimus, mis pealkirjaski peegeldub: sarja tegelased vaidlevad muudkui, kas «Visa hing» («Die Hard») ikka on jõulufilm ei ole. Nii näib ka film ise enda kohta küsivat: kas ma olen romantiline pühadekomöödia või mitte? Bruce Willise märulisaaga jõulufilmi staatuse küsimus on popkultuuris pinnal olnud juba mitmeid aastaid ning vastust on otsitud ennekõike vormist. Analoogiliselt on ka «Love Hard» vormi poolest romantiline pühadekomöödia, kuigi sisuliselt teeb see kõik endast oleneva, et vastupidist tunnet tekitada. Küllap siin see konks, mis kriitikutest kipub mööda minema, ongi – ju oligi eesmärgiks naeruväärne ja eemaletõukav naerutaja, et pidada sammu nutipõlvkonna eneseteadliku huumorisoonega, mis vaatleb sedasorti filmilikke klišeesid iseenesestmõistetava üleolekuga. Puhas kiirtarbimiseks mõeldud meelelahutus kergelt irvitava metasähvatusega.