Lopezist saab filmis latiino-superstaar Kat Valdez, kes plaanib uhket ja väga avalikku pulma oma lavapartneri Bastianiga. Paraku osutub mees libedikuks, kes pruuti petab, ning uudis selle kohta jõuab pärale pisut liiga hilja – hetkel, kui naine juba täies pruudisäras miljonite silmapaaride all n-ö altari ees seisab. Et oma mainet päästa, tõmbab ta lavale suvalise mehe publikust (Owen Wilson) ning edasine on juba roosamanna-romantikutele tuttav muinasjutt.