Eesti põnevussari «Reetur» jõuab jaapanlaste teleekraanidele

Jaapani erameediafirma WOWOW omandas põnevussarja «Reetur» näitamisõigused plaaniga tuua sari nii teleekraanile kui ka voogedastusplatvormile. ««Reetur» on suurepärane spioonipõnevik ja lugu täis ootamatuid pöördeid,» märgib WOWOW hankejuht Chinatsu Otsuk, kes toob Eestis valminud sarja tugevusena esile ka selle tõsielulist lugu.

WOWOW on omandanud sarja esimese hooaja näitamisõigused, mille on ERRi ja Elisaga koostöös tootnud produktsioonifirma Kassikuld. Sarja idee autor ja stsenaariumi konsultant on Andres Anvelt, esimese hooaja stsenarist on Martin Algus ja režissöör Ergo Kuld ning peaosalist kehastab Tambet Tuisk, kes pärjati rolli eest 2020. aastal parima telesarjanäitleja tiitliga Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel.

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe sõnul on Eesti telesarja jõudmine Jaapani teleturule erakordne. «Sari on saanud väga head tagasisidet nii Eesti vaatajatelt kui ka laiast maailmast. Erilist rõõmu teeb see, et Eesti lähiajaloost inspireeritud sari kõnetab sedavõrd paljusid sõltumata kultuurilisest ja ajaloolisest taustast.»

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili lisab, et sarja edulugu näitab Eesti tegijate maailmataset. ««Reeturi» kõrge lend kinnitab veelkord, et Eesti originaallooming on sisult ja vormilt kõrgel tasemel ning paneb publiku päid pöörama üle maailma.»

Lisaks Jaapanile on spioonipõnevik äratanud tähelepanu ka mujal maailmas. Sarja näitamisõigused on omandanud Leedu rahvusringhääling LRT ning huvi on sarja vastu üles näidanud meediafirmad Aasias, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas. Sarja levitab maailmaturul distributsioonifirma GoQuest Media.

ERRi ja Elisa koostöös valminud «Reetur» jõudis esmakordselt vaatajate ette 2019. aasta lõpus. Äsja jõudis Elisa Huubis Eesti televaatajate ette sarja teine hooaeg, mis jõuab ETVsse tuleval sügisel.

Novembri alguses tunnustati «Reeturit» kahe auhinnaga rahvusvaheliste teleprojektide festivalil «Heart of Europe» ja 2020. aastal pälvis Eesti põnevussari žürii eripreemia ka Tšehhis toimunud «Serial Killer» tele- ja veebiseriaalide festivalil.