PÖFFi päeva pärlid: petlik ja eksitav noortemaailm ja Hiina tarbimispiinad

«Alanud on reedene reid, mille käigus laotatakse kinolinadele kõik eksitav ja petlik, mis võib pöördumatult kahjustada inimese reaalsustaju. Kuivõrd näilisuse võrgustiku pidurdamatu levik sotsiaalmeedias ei üllata enam kedagi, siis tänases valimis ei jää haarangu eest suletuks ükski uks. Karjääriredelil kõõluvad kolleegid, kauged sugulased ja kõige paremad sõbrad — igaühel neist on täna mängida oma roll, et paljastada illusioonide alla peidetud reaalsus,» tutvustab festival päeva programmi.

«Kõigest poogen»

26aastane Cassandre (tuntud prantsuse näitleja Adèle Exarchopoulos) on odavlennuliini lennusaatja. Eesmärgi ja sihita elab ta üks päev korraga oma Tinderi kasutajanime Carpe Diem vaimus. Noore naise elu täidab pidutsemine, basseini ääres peesitamine ja ühest kohast teise reisimine. Paraku on niisugune lahe igal hetkel Instagrami-postitust vääriv elustiil põgenemine tegelikkuse eest. «Kõigest poogen» on kaasahaarav pilguheit sotsiaalmeedia põlvkonnale, kus hingekriipiv valu peidetakse sageli naeratuste taha.

«Hiina unistus»

Jessica Kingdoni vaatemänguline ja humoorikas dokumentaalfilm jälgib, kuidas hiinlased pürgivad kommunistliku partei propageeritud Hiina unistuse poole. Vaataja ees avaneb läbilõige üha rohkem kihistuvast ühiskonnast, kus alamklass töötab palehigis leivapalukese eest, ülemklass naudib aga kujuteldamatuid hüvesid. Tribeca filmifestivali parim dokumentaalfilm ja aasta parima dokumentaalfilmi Oscari soosik.