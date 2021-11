PÖFFi päeva pärlid: inimlikkuse nurgakivid ning mõõduvõtt võimatuga

«Mida teha ja kuidas käituda, kui palutakse, et ole inimene? Tänane programm läheb vastuseid otsima ennekuulmatutesse sügavustesse ning toob argipäevadest räsitud mõttelagendikele hulganisti vastuseid, mis üksteisele kord sekundeerides ja siis oponeerides iseolemist sütitavad. Ette võetakse kuuluvustunne kui inimese põhivajadus, eelarvamuste saatuslikud miraažid ja vihkamise allikad, mis pidurdamatult hirmu põhjatust kaevust kostuvad. Ja seda dramaturgilistel täistuuridel, kuna tänases valimis on ritta seadnud end võistlusprogrammide raskekaal nelja eriliselt võimsa filmi kujul,» tutvustab festival tänase päeva valitud palu.

25. Pimedate Ööde filmifestival

Kokku on 12. novembrist 28. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 181 filmi 74 riigist. 20 000 euro suurusele peaauhinnale kandideerib 19 filmi. Neljas võistlusprogrammis on kokku 34 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust.

Samal ajal toimub noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts, Ida-Virumaal Vene filmide festival Kinoff ja PÖFFi filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, sealhulgas võidutöid, mida saab vaadata üle terve Eesti. 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts filmid.