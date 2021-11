Eksperdid võtavad PÖFFil luubi alla muusika rolli filmis

Kolm päeva vältava programmi jooksul astuvad mitmete silmapaistvate rahvusvaheliste ekspertide seas üles režissöör ja produtsent ning kahekordne BAFTA-võitja Mike Newell, Ingmar Bergmani filmi instituudi juht Jan Holmberg, dokumentalist Andrey A. Tarkovsky, Eesti filmimuusika heliloojad Mihkel Zilmer ja Ardo Ran Varres, dirigent Kristjan Järvi ja pianist Anyssa Neumann. Music Meets Film on osa Industry @Tallinn & Baltic Event programmist.

Music Meets Film kuraatori Michael Pärdi sõnul on programm viimase 10 aasta jooksul läbinud palju muudatusi, vormist ja sisust kuni publikuni. «Music Meets Film on tuntud oma sisutiheda kolmepäevase programmi poolest, mis võimaldab vestlusringides osalejatel ja ekspertidel jagada oma loomingulisi kogemusi ning valdkonnaalaseid teadmisi üha kasvava publikuga, seda nii vahetult saalis kui ka voogedastuses üle maailma. Lisaks sellele on Music Meets Film programm äratanud suurt huvi mitmetes muusikaakadeemiates ja filmikoolides üle kogu Euroopa, kes soovivad seda osaliselt lisada ka oma õppekavasse,» märkis Pärt.