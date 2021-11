«ESSE» täna: miks me kardame surma ja kuidas hirmust lahti saada?

Saates saavad ajakirjanik Eeva Esse külalistena sõna juba eluajal legendi staatusesse tõusnud kultuurisemiootik Linnar Priimägi, teispoolsusesse piiramatuid «kõneminuteid» omav šamaan Anu Pahka, kartmatu riimimeister Tiiu Kaarlõp ehk Räppar Tiiu ning turvamees, õppejõud ja koomik Aleksandr Popov. Oma kogemust jagab vaatajatega pikka aega koomas viibinud ja surmale silma vaadanud Jana Sandberg.

Räppar Tiiu Kaarlõpil oli surmalähedane kogemus pärast ratsutamisõnnetust: «Järgmine hetk, mida ma mäletan, oli see, et olin kuskil valges ruumis, millel ei olnud piire. See oli kõige ilusam valge valgus, mida olin kunagi näinud». Pärast seda kogemust kaotas naine hirmu surma ja suremise ees – nii olevat olnud lihtne üle elada ka oma lihase ema lahkumisest, sest naine teadis, et kallis inimene läheb õndsasse kohta.

Ka pikki nädalaid koomas olnud Jana Sandberg kirjeldab surma kui üdini meeldivat kogemust: «Seal ei ole mitte mingeid piiranguid, seal ei ole mitte mingeid reegleid. See oli rõõm ja hästi sügav rahu.»

Koomik Aleksandr Popov on teinud surma üle palju nalja ning kasutab ka saates juhust. «Kuna olen jalakäija Tallinna liikluses, siis olen positiivselt meelestatud,» usub ta, et surmataoline kogemus temalegi kättesamatu pole.

Linnar Priimägi on surma elu jooksul palju lahti mõtestanud. Ta leiab, et seejuures on oluline, millisel moel surra: «Mitte rahulikult ei tule surra, vaid surra tuleb uhkelt! Idee nimel, armastuse nimel!» Oma matustelt loodab ta leida vaid ilusaid inimesi – vanaks ja koledaks jäänud tuttavad rikuks tal ka teispoolsuses tuju ära!

Šamaan Anu Pahka õpetab oma «surmalaagrites» vabameelseid inimesi oma surma läbi elama. «Need inimesed, kes tulevad minu laagrisse, kardavad surma, aga tegelikult nad kardavad elada. Surmakogemuse saamine õpetab elama ilma kartuseta, ilma häbita – see on võimas,» teab šamaan rääkida, et paljud inimesed õpivad tõeliselt elama alles siis, kui mõistavad, et on surelikud.

Uuring: kuidas suhtute surma?

«ESSE» saate tellitud Norstati uuringust selgus, et: 33% leiab, et surm on normaalne osa eluringist 52% arvab, et surm on ebameeldiv, aga paratamatu 10% kardab surma – naistest 14% ja meestest 5% Venelased (13%) ja muust rahvusest (12%) küsitletud kardavad surma rohkem kui eestlased (8%).