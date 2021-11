FOTOD ⟩ Eestis filmiti üles Soome teismeliste Tšornobõli-suvi

Film on tunnustatud Soome noorteromaani «Valoa, valoa, valoa» ekraniseering, millega autor Vilja-Tuulia Huotarinen pälvis Finlandia Junior kirjandusauhinna. Autobiograafiline teos räägib kahest teismelisest tüdrukust – noorte sõprusest, elust, suhetest ja kaotusest Soome väikelinnas Tšornobõli katastroofi järgsel suvel ja veidi hiljem järgnenud majandussurutise («lama») ajal. Romaani pealkiri «Valgus» on viide Tšornobõli tuumaelektrijaama õnnetuse hävitavale valgusele, mis autori sõnul iseloomustas tolleaegset olustikku ja inimsuhteid.

Filmi Eesti-poolse produtsendi Anu Veermäe-Kaldra (Menufilmid) sõnul on tegemist ühe olulisema valmimisjärgus Soome mängufilmiga. Filmi stsenaariumi kirjutas Juuli Nimemi, režissöör on tema õde, Inari Niemi. Peaosades astuvad üles noored näitlejad Rebekka Baer ja Anni Illikainen ning kaasa teevad Pirjo Lonka ja ka EFTA nominent, Soome tunnustatud näitlejanna Laura Birn .

Põhjanaabrite üks oodatuim mängufilm filmiti Eestis üles koostöös Eesti tunnustatud filmitegijatega. Filmi peakostüümikunstnik on Neoon Must, peagrimmikunstnik Külliki Pert, filmi ametlikud fotod, mis on jõudnud Soome pressi, valmisid fotograaf Birgit Püve poolt. Eesti poolset tootmist juhtis produtsent Anu Veermäe-Kaldra Menufilmidest ja tööd ning võttegruppi koordineeris tootmisjuht Eva-Kristina Mill.