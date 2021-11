Kui palju kergitab pandeemia Hollywoodi filmide eelarveid?

Uuringust selgus, et koroonaviiruse leviku takistamine kergitab filmide ja televisiooni tootmiskulusid keskeltläbi 5%, vahendab Variety. Suuremahuliste ehk enam kui 20 miljoni dollari suurustel produktsioonidel olid kulud koroona tõttu kohati kuni 6,5% kõrgemad, väiksematel seevastu pisut madalamad (4,25%). See tähendab, et ühe 200-miljonilise kassahiti tegemisel võib ainuüksi koroonaennetusele kuluda nelja «Tõe ja õiguse» eelarve.