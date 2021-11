AMETLIK TREILER ⟩ Nohikteadlane DiCaprio kuulutab Netflixi komöödias inimkonna lõppu

Oscari-võitjast stsenaristi ja lavastaja Adam McKay («Asepresident») staaridest kubisev satiiriline ulmedraama räägib kahest astronoomist ( Leonardo DiCaprio ja Jennifer Lawrence ), kes suunduvad globaalsele meediatuurile inimkonda läheneva komeedi eest hoiatama. Tragikoomilisel kombel ei võta neid keegi tõsiselt ning ei aita ka hirmuäratav prognoos, et lõpp on lähedal.

Netflix on filmi sisu ja treilerit pikalt vaka all hoidnud, avaldades vaid üksikuid kaadreid. Hiljuti avaldas Netflist filmist ka ühe kõneka stseeni, milles astronoomid püüavad USA presidendile (Meryl Streep) ja tolle nõunikule (Jonah Hill) puust ja punaselt selgeks teha, et planeet Maad ootab 99,78 ehk sisuliselt 100-protsendilise tõenäosusega kokkupõrge asteroidiga. Informatsioon vallandab teadlaste hämminguks muretulva asemel aga küüniliselt kerglase arutelu selle üle, millist kokkupõrke tõenäosust oleks avalikkusele mõttekaim kommunikeerida.