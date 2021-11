TÄNA ÕHTUL ⟩ Kanal 2 koroona-erisaade: kuidas elab uued kopsud saanud mees ja kuidas läheb haiglatel?

«Mulle öeldi kohe, et mu kopsud on läbi ja ainukene võimalus on siirdamine, aga otsuse pidin tegema ise,» räägib Eestis ainsana pärast Covidit uued kopsud saanud Andres Verro Postimehe ja Kanal 2 ühistööna valminud erisaates «Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?».

Mehele kopsud siiranud Tanel Laisaare sõnul läks protseduur hästi. «Kopsu siirdamine ei ole lihtne protseduur ja põhiprobleem on see, et doonororganeid on väga piiratud arv. Mitmes riigis Covid-haigetele kopse üldse ei siiratagi või kaalutakse väga siirdamisnäidustusi. Meie oleme selle aasta jooksul teinud ainult kaks kopsusiirdamist ja mõlemad on olnud erakorralised siirdamised, mis on väga erandlik,» räägib Laisaar.