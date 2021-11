VAATA KAVA ⟩ PÖFF Shorts toob ekraanile kirju kollektsiooni lühifilme

Möödunud aastal kahte väliskülalist võõrustanud PÖFF Shorts teeb tänavu uue rekordi 212 filmikülalisega, kellest üle 80 liituvad festivaliga virtuaalselt. Maailmaesilinastusi on programmis kokku 43, rahvusvahelisi 16.

«Shortsile laekub iga aastaga üha enam filme ning on suur õnn, et saame neid praegusel ajal kohaliku publikuga jagada. Piirangute tõttu naaseme peagi ka veebikinno, et filmidest saaks osa võimalikult palju huvilisi,» sõnas PÖFF Shortsi juht Grete Nellis.