STSEEN FILMIST ⟩ Kas Lady Gaga pani «Gucci tragöödias» aktsendiga puusse?

Lady Gaga mängib tõsielulises filmis oma moemaja pärijast abikaasa mõrva tellinud Patrizia Reggianit, kelle kehastamiseks ta enda sõnul lausa 9 kuuks rolli täielikult sisse elas. Üheks oluliseks rollielemendiks oli itaaliapärane aktsent, sest kuigi kehastatavad tegelased on itaallased, on tegemist siiski Hollywoodi filmiga ning linaloos räägitakse inglise keeles.

Kuigi Lady Gaga on isegi Itaalia juurtega, on tegemist siiski läbi ja lõhki ameeriklasega ning iseenesest aktsent tal seetõttu ei tule. Sellistel puhkudel tõttavad Hollywoodis appi aktsendikoolitajad, kes Daily Beastiga kõnelnud spetsialisti sõnul on antud juhul väga halba tööd teinud.

«Seda on halb öelda, aga ta räägib nagu venelane, mitte itaallane,» leiab Itaalia aktsendi ekspert Francesca De Martini, kes ka näitlejana töötab. De Martini olevat isegi käinud «Gucci tragöödia» prooviesinemistel, ent saanud korvi. Selle asemel palgati ta filmis üles astuva Salma Hayeki aktsendiõpetajaks.

Vaata-kuula värskelt avaldatud stseeni filmist ja otsusta ise:

«Mis juhtus, oli see: Salmal oli seljataga üks võttepäev, kui ta palus endale uut aktsendiõpetajat. Ma arvan, et ta kuulis võttel, et asi ei kõla päris õigesti ja tahtis paremini teha.»

Filmis olevat üldse aktsendiga kummalised lood, kuna kõik näitlejad tõlgendavad seda omamoodi. «Juba treilerist on kuulda, kui palju erinevaid aktsente seal esineb. Al Pacinol on New Yorgi moodi aktsent, Adam Driveril aga pea üldse mitte midagi,» sõnas De Martini.

26. novembril kinodesse jõudev MGMi film põhineb kuulsa Gucci moemaja pärija Maurizio Gucci mõrvalool 1995. aastast. Abielurikkujast mehe saatis teise ilma tema haavatud abikaasa Patrizia Reggiani tellitud palgamõrvar. Naine mõisteti süüdi selles, et korraldas mehe kontori ees toimunud tulistamise. Sünge teo karistuseks veetis ta vangis 18 aastat ja pääses vabadusse aastal 2016.

Tapetud Maurizio Guccit kehastab «Tähesõdade» staar ja «BlacKkKlansmani» ning «Marriage Story» rollidega Oscarile kandideerinud Adam Driver.

Teistes osades astuvad filmis üles ka Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons.