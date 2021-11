PÖFFi päeva pärlid: Jaapani romantika, vanglatrellid ja Moskvitšid

«On saabunud festivali üks olulisimaid murdepunkte — tänasest jõuavad kinodesse 25. PÖFFi esimesed võistlusfilmid. Põhivõistlusprogrammi avab «Yanagawa» , mis vaatab kahe venna teekonnafilmina silma elule, surmale ning armastusele, mis kahe vahele tähenduse loob. Debüütvõistlusprogrammis on valitud esimeseks linastuseks «Inimene ja pilv» , kus reaalsusest ootamatult tärganud sürreaalsus muudab filmipoeesiana jäädavalt seda, kuidas näeme maailma. Lisaks pakuvad tänase kinokava filmid tugeva annuse põnevust hargnedes surmamüsteeriumist vangla võimulabürintideni välja. Ning nagu alati leidub ka siin mõni liiva jooksnud suhe ja igikestev Moskvitš,» tutvustab festival päeva programmi.

25. Pimedate Ööde filmifestival

Kokku on 12. novembrist 28. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 181 filmi 74 riigist. 20 000 euro suurusele peaauhinnale kandideerib 19 filmi. Neljas võistlusprogrammis on kokku 34 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust.

Samal ajal leiavad aset noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts, Ida-Virumaal toimuv Vene filmide festival Kinoff ja PÖFFi filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, sealhulgas võidutöid, mida saab vaadata üle terve Eesti. 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts filmid.