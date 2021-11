PÖFFi päeva pärlid: keskeakriisis metsik mees ja suusatamine prügimäel

«Tänased kangelased liiguvad pidurdamatult endale seatud eesmärkide suunas ega löö verest välja elu ootamatuse ees, ja seda kõike tõeliselt imetlusväärsete etteastetena. PÖFF toob sellesse pimedasse ja pilvisesse teisipäeva säravad tähed lavalaudadelt, arhitektuuri revolutsioonilised mõtlejad ja erilise innustava laenguna lood elus taas jalule saamisest. Ahjaa, siia nimekirja on maandunud ka üks keskeakriisis isa, kes lööb lihtsalt käega ja naudib seda, mida parasjagu annab,» kirjutab festival.

«Metsikud mehed»

Absurdseid olukordi ja imeliselt kirjutatud tegelaskujusid täis pikitud must komöödia. Meestele pakub see äratundmisrõõmu ja naistele hüva abimaterjali mõistmiseks. Kahe lapse isa Martin on keskealine abielumees, kes heitleb keskeakriisiga. Ängistavast olukorrast pääsemiseks ei pageb ta vaid Norra mägedesse, ürglaantesse, kus ta jahib toitu ja rõivastub nii nagu esivanemad tuhandete aastate eest.

«Ehitades mäge»

Kaasaegses maailmas on arhitektidel suurem roll kui kunagi varem. Staararhitekt Bjarke Ingelsi megaprojekti «Copenhill» on prügipõletusjaam, mille peal asub suusamägi. Väljakutsed ei lase end kaua oodata ning arhitekt seisab silmitsi tohutute probleemide ja küsimustega. Tegu on huvitava sissevaatega arhitektuurimaailma, mis kirjeldab ühe megaprojekti valmimise võlu ja valu.