ESIMESED KAADRID ⟩ Vaata «Seksi ja linna» jätkusarja värsket treilerit

10-osalises jätkusarjas seiklevad 90ndatel laineid löönud seriaali kolm keskset tegelast: romantikuhingega Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ja Charlotte (Kristin Davis). Sõbrannad on nüüdseks jõudnud kuldsesse keskikka, mis toob endaga kaasa uusi muresid ja rõõme. Et sarjast puudub oma rolliga hüvasti jätta soovinud Kim Cattrall, kes kehastas karjäärinaisest Samanthat, paistavad tegevusse sisenevat uued ja kanged naised, kes New Yorgi linnas ilma teevad.