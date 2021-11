KINOTOPP ⟩ Kas Bondi-film saab kinodes 100 000 täis või mitte?

Uue Bondi-filmi vaatajate hulk ronib samal ajal tasahilju aga maagilise 100 000 piirimaile: nädalavahetusel lisandus 1854 silmapaari, kokku on kinokülastusi olnud 92 530. Kas üle tüki aja tuleb Eesti kinodes esimene kuuekohaline skoor ära (viimati «Talve» märtsis 2020), pole aga sugugi liiga tõenäoline, sest film on kinodes jooksnud juba 1. oktoobrist saati ning huvi Daniel Craigi viimase spioonisoorituse vastu väheneb iga nädalaga. On lootust, et paar nädalat filmi veel kinodes aga siiski näha saab ning igal juhul võib öelda, et juba praeguse seisuga on tegu aasta (ja terve koroonaaja) vaadatuima filmiga Eesti kinodes.