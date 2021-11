Peeter Rebane sattus Venemaal homofoobse küberrünnaku alla

«Festival toimus sel aastal ainult veebis, kuna hetkel on Venemaal kõik suletud,» rääkis Rebane. «Selle raames oli meil Youtube'is live Q&A (küsimuste ja vastuste voor – toim.), kus vaatajad said küsimusi küsida otse nii minult kui ka näitlejatelt. Meie Q&A ajal pidid nad aga oma Youtube'i lehe kommentaarid sulgema, kuna homofoobsed botid hakkasid ründama,» meenutas režissöör. «Tavaliselt on neile pommiähvardusi ja muid «toredusi» organiseeritud, siis see aasta tulid botid appi,» märkis ta.