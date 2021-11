TREILER ⟩ Alanis Morrisette ei taha, et sa seda nilbet dokki vaataksid

110 minuti pikkune dokk kannab pealkirja «Jagged», muusiku 1995. aastal ilmunud kolmanda stuudioalbumi järgi, mida müüdi 33 miljonit koopiat. Just sellesse aastasse voogedastusplatvormi Music Box muusikafilmide sarjas ilmuv dokk vaataja viibki, kohtuma vaid 21-aastase lauljatariga, kelle muusika võlus ootamatult kogu maailma ning kellest sai vaat et üleöö planeedi suurim rokksensatsioon.

Paraku ei ole filmi väljatuleku üle sugugi õnnelik Morissette ise, kes on Toronto filmifestivalil esilinastunud doki vastu ka avalikult vaenu väljendanud ning jättis ka filmi esilinastusele demonstratiivselt minemata. Ta süüdistab filmitegijaid usalduse kuritarvitamises ja väidab, et film, mis sisaldab temaga tehtud avameelset ja väga isiklikku intervjuud, sisaldab valesid ja väärtõlgendusi. «See ei ole lugu, mida ma olin nõus rääkima,» on ta öelnud.