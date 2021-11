PÖFF ⟩ Pääru Oja sai Bruno O'Ya stipendiumi

Noorele filminäitlejale mõeldud 1000 euro suuruse stipendiumi saaja kuulutati välja Pimedate Ööde filmifestivali avatseremoonial, kus laureaat ise Hispaanias toimuvate filmivõtete tõttu viibida ei saanud. Küll oli ta saatnud tervituse, milles ta tänas suvel ootamatult lahkunud kolleegi Aleksander Eelmaad, tänu kellele on temast saanud see, kes ta on.

32-aastane Pääru Oja on mänginud filmides «Viimased», «Hüvasti, NSVL», «Põrgu Jaan», «Jõulud džunglis», «O2», «Luuraja ja luuletaja», «1944» ja mitmes teises - kokku on tal filmirolle juba üle 20. Ta on mitmel korral kandideerinud Eesti filmi- ja teleauhinnale. 2018. aastal pälvis ta Islandi filmiauhinna Edda nominatsiooni osatäitmise eest Islandi, Eesti ja Norra koostööfilmis «Mihkel». 2020. aastal valiti Oja noori filminäitlejaid tutvustavasse programmi European Shooting Stars, mis kuulub Berliini filmifestivali programmi.

Vabakutselisena tegutseva Oja viimaseid rolle on Netflixi ajaloolises telesarjas «Viikingid: Valhalla», mis jõuab ekraanile tõenäoliselt 2022. aastal.

Auhinda välja andva Bruno O'Ya fondi komisjoni kuuluva režissööri Peeter Simm sõnul on tegu väga andeka näitlejaga. «Tema ampluaa on harvanähtavalt lai - ta võib mängida väga erinäolisi rolle,» ütles ta.

2018. aastal osales Oja ka PÖFFi filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event talendiprogrammis «Black Nights Stars», mille eesmärk on anda Läänemere maade noortele näitlejatele vajalikke teadmisi ja kontakte, et nad saaksid alustada rahvusvahelist karjääri. Eestlastest on tänavu sinna valitud Doris Tislar ja Miika Pihlak.

Bruno O'Ya fond tegutseb PÖFFi juures juba kaheksandat aastat. Mullu pälvis stipendiumi Reimo Sagor.

2002. aastal surnud Bruno O'Ya ehk Oja on mänginud ligemale sajas filmis, millest kõige tuntum on leeduka Vytautas Žalakevičiuse «Keegi ei tahtnud surra» - 1967. aastal pälvis O'Ya selle eest NSVLi riikliku preemia. 1960ndate lõpust alates elas ja töötas ta peamiselt Poolas.