TREILER ⟩ Disney+ dokk uurib, kas Chris Hemsworth saaks veel mehelikum olla

National Geographicuga koostöös valminud kuueosalises sarjas «Limitless with Chris Hemsworth» («Piirideta») suundub näitleja maailma eri otstesse, et kohtuda pikaealisuse ekspertidega ning paneb oma inimlikud võimed viimseni proovile, et leida nipid, kuidas saavutada elu parim vorm. «Põhimõtteliselt saab minust katsejänes, kes andis teaduse nimel nõusoleku kannatada ära mitmesugused füüsilised ja vaimsed katsed,» sõnas näitleja. Eesmärgiks on täielik «restart», et tulla katsest välja iseenda parima versioonina.