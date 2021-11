ÜLEVAADE ⟩ Filmitööstuse eksperdid kogunevad PÖFFile rohelisse tulevikku kiikama

Industry@Tallinn & Baltic Eventi eestvedaja Marge Liiske sõnul astub kogu maailm jätkusuutlikkuse ja rohepöörde suunas ning nagu kõik suured sotsiaalsed muudatused, mõjutab see oluliselt ka filmitööstust. «Industry@Tallinn & Baltic Eventil vaatleme lähemalt värskemaid tehnoloogiaid, virtuaaltootmist ja jätkusuutlikkuse võimalikkust kogu tootmisprotsessi vältel ning uurime, kuidas luua neid põhimõtteid rakendades silmapaistvaid filme,» lisab ta.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Industry@Tallinn & Baltic Event kahe aastakümnega kasvanud Põhjamaade ja Läänemere regiooni üheks olulisemaks sündmuseks . «Industry@Tallinn & Baltic Eventil osaleb igal aastal mitusada filmitööstuse professionaali, kes jagavad kogemusi ning otsivad aktiivselt koostöövõimalusi. See kõik omakorda annab aga igal aastal hoogu siinse filmitööstuse arengule ning projektidele,» selgitab ta sündmuse olulisust.

19.–26. novembrini vältava Industry@Tallinn & Baltic Eventi programmis on rohkem kui 110 ettekannet, paneeldiskussiooni, töötuba või meistriklassi , kus astub üles enam kui 90 rahvusvaheliselt tunnustatud eksperti . Tuntumatest nimedest osalevad Dirk Hoffmann (endine Nokia ning T-Mobile tippjuht, hetkel Euroopa juhtivamaid tehisintellekti staare), John Canning (James Cameroni legendaarse postproduktsioonifirma Digital Domain liitreaalsuse programmi juhataja), Nusrat Durrani (meediavisionäär, produtsent ja MTV World kaasasutaja ning endine juht), Gloria Fan (Walt Disney Company, Head of Current Series).

Anette Novak, Rootsi tippjuht ja Rootsi Meedianõukogu juhataja viib läbi kutsutud osalejatega ajurünnaku Euroopa ja Eesti loovtööstuse liidritele, et arutada võimalusi, kuidas Eesti ja Euroopa kultuurisektor innovatsiooni eesrindele viia. Virtuaalreaalsuse tulevikku ning VR loojaid käsitlevas ning ka virtuaalreaalsuses toimuvas arutelus osalevad Emmy võitja, VR looja Ricardo Laganaro, Robin Stethem (Museum of Other Realities tegevjuht), Eero Tiainen (Embrace) ning John Canning (Digital Domain).