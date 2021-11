TÄNA KAVAS ⟩ PÖFFi avapäeval linastuvad Oscari-soosik ja Cruzi-Banderase komöödia

«Festivali avapäev end tagasi ei hoia ja heidab täies hiilguses laiali emotsioonide spektri, mis ulatub võluvalt kelmikast nostalgiast kuni süsimustade südametunnistusteni, kus puudub igasugune empaatia. Kavas on filmid, mis pelgalt ei pane tundma, vaid sütitavad mõtlema ja enese jaoks mõtestama selliseid suuri teemasid nagu moraalsus, kuuluvus, autentsus ja eesmärgitus,» lubab festival.

25. Pimedate ööde filmifestival

Kokku on 12. novembrist 28. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 181 filmi 74 riigist. 20 000 euro suurusele peaauhinnale kandideerib 19 filmi. Neljas võistlusprogrammis on kokku 34 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust.

Samal ajal leiavad aset noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts, Ida-Virumaal toimuv Vene filmide festival Kinoff ja PÖFFi filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, sealhulgas võidutöid, mida saab vaadata üle terve Eesti. 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts filmid.