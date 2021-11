«Südamesoovi» isadepäeva saates üllatab raskustes peret Getter Jaani

Janikat ja Nurmit ei ole elu hoidnud nende endi lapsepõlves ega ka täiskasvanuna. Hetkest, kui täitus nende suur unistus luua päris oma pere, on neid ja nende lapsi tabanud üks halb uudis teise järel.

Aastad läksid. Alati suurest perest unistanud pere pidi vastu võtma raseduse katkemised, ja tütre tervise halvenemise. Kui pikk ootus lõpuks läbi sai ning sündis teine laps, oli elul taas muresid varuks. Tervisehädad on tabanud nii teist kui ka kolmandat last ning praegu on pere täielikult pühendunud kolme erivajadusega lapse eest hoolitsemisele.