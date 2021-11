SAATELÕIK ⟩ «Kui vana ma olen?» saates püüavad 10 000 eurot kaks kaptenit

Et võita 10 000 eurot, tuleb võistlejatel ära arvata kuue võõra inimese vanus. Iga eksitud aasta võtab võidusummast maha teatud summa. Iga arvatava puhul on võistlejatel kasutada ka üks vihje. Mida täpsemad on arvajad, seda suurema summa nad võidavad.

Tänased mängijad on sõbrad Janek ja Mikk, kes on tuttavad alates 2010. aastast, mil mõlemad olid aktiivsed üliõpilased Maaülikoolis. Koos korraldasid nad Tartus tudengite kevadpäevi, talvepäevi, sügispäevi ja ka muid meeleolukaid üritusi. Miku vanemad peavad Janekut vaat et oma kasupojaks, kellele vahel telefonikõnegi tehakse. Mehed hindavad teineteist väga ning tunnevad, et võivad teineteisele usaldada kõik oma mured ja alati teisele loota.