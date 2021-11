TREILER ⟩ Brittide mustas komöödias tuleb jõulumehe asemel maailma lõpp

Kõik algab nagu tavaliselt: harilik inglise perekond koguneb idüllilisse maamajakesse jõule tähistama. Sel aastal on miski aga hoopis teisiti: need jõulud jäävad nimelt neile kõigile viimaseks, sest maailm on kohe-kohe hävimas. Mis siis ikka muud teha, kui korkida lahti järgmine Prosecco, tõsta ette veel üks ports jõulurooga ning nautida elu viimaseid hetki.