TULEKUL ⟩ Ilmusid «Downton Abbey» uue filmi esimesed kaadrid

Sarja looja ning jätkufilmide stsenaristi Julian Fellowesi sõnul saab tegu olema tõelise heatujufilmiga: «Mulle meeldib mõte, et inimesed vaatavad kaks tundi seda filmi ja lähevad siis hea tujuga õhtust sööma. See on hea asi. Kui meist on kasu ja suudame inimesi rõõmustada, siis pole mul selle vastu midagi.»