ETV näitab täna PÖFFi juubeli puhul valminud erisaadet

Pimedate Ööde filmifestival saab tänavu 25. aastaseks. Kuidas PÖFF sündis, milline on tippfestivaliks saamise teekond ja kuidas see kõik kõrvalt paistab, räägivad sünnipäevasaates Tiina Lokk, Helmut Jänes, Moonika Siimets, Peeter Simm, Tambet Tuisk, Eva Luigas, Elen Lotman ja paljud teised, kes on seda aastate jooksul korraldanud või sellele kaasa elanud.