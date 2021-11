TÄNA ÕHTUL ⟩ «ESSE» uuring: pea pooled Eesti inimesed ei näe abielul mõtet

«ESSE»: Kätlin Kaldmaa ja Erich Krieger FOTO: Konstantin Sednev

Kirjanik Kätlin Kaldmaa nendib, et tema jaoks tähendab abielu vanglat: «Meesterahvaga koos elamine on nii suur töö. Sa pead kogu aeg olema psühholoog, nõustaja, abiline, koristaja, kokk. Nooremast peast sa proovid seda kõike olla, aga lõpuks saad aru, et see ei ole minu elu.»

«ESSE»: kas abielu on püha liit või iganenud traditsioon? FOTO: Konstantin Sednev

Ka neli korda abielus olnud kirjanik Kati Murutar on kogenud, et ei saa olla iseseisev looja ja hea abikaasa samal ajal. «Et elada sellist elu, nagu Kätlin kirjeldas, et sa teed 24/7 tööd nimega «mees» – seda saad sa endale lubada vaid siis, kui sa oled selle mehe trofee, sa oled tema saak, tema kätelkantav, tema ülalpeetav,» leiab kirjanik.

«ESSE»: Hele-Liis Tamm FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kristlik sisulooja Hele-Liis Tamm on aga valmis oma abikaasale pühenduma, sest tema jaoks on abielu püha ja Jumala plaani järgimine: «Minu jaoks on abielu püha ja seks on püha, seks kuulub abielu sisse.» Hele-Liis usub, et tema jaoks jääb abielu püsima, sest ta on otsustanud seda meest armastada nii heas kui ka halvas.

Oma 60. sünnipäeva puhul pulmi plaaniv Erich Krieger on õnnelik, et pikk elu pakub uusi võimalusi. «Mina mõtlesin ka pärast lahutust, et mu ellu nüüd enam ei tulegi midagi. Kas tõesti armastust ei olegi enam? Aga ta tuli! Tuli veel suurema hooga.»

Uuring: Eesti inimeste jaoks ei ole abielu oluline «ESSE» saate tellimusel uuringufirma Norstat poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et Eesti inimeste jaoks abielu kuigi oluline ei ole. 48% vastanutest leidis, et ei ole vahet, kas elatakse abielus või niisama koos. 46% vastanutest leidis, et kooselu tuleks ikkagi ametlikult abieluna vormistada. 2% vastanutest olid abielu suhtes väga pessimistlikult meelestatud, öeldes, et nad ei usu abiellu. Abielu pooldajate seas oli naisi veidi rohkem kui mehi ning üsna oodatult oli abielu populaarsus kõrgem vanemate inimeste seas. Usk abiellu oli Eestis elavate muust rahvusest küsitletute seas samuti kõrgem, lausa 59%.